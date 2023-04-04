Ликвидация Татарского: где ошиблась российская пропаганда

Страна-агрессор сыграла не в свою пользу

После того, как российский "военкор" владлен татарский был уничтожен питерском кафе в россии уже поспешили обвинить во всем Украину. Однако, данная позиция играет не на руку россиянам.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов в комментарии "24 каналу" объяснил в чем просчиталась российская пропаганда.

По его мнению, "приплев" украинские спецслужбы в истории с ликвидацией татарского страна-агрессор сыграла не в свою пользу.

"Это глупо с их точки зрения, потому что оказывается, что украинские спецслужбы – самые сильные в мире. Если посмотреть, что россияне "вешают" на Украину, начиная от убийства Дугиной в 30 километрах от резиденции президента России, – в этом смысле глупость в их коммуникации и пиаре", – Жирнов.

Напомним, что пропагандист владлен татарский был уничтожен вечером 2 апреля в в одном из кафе на Университетской набережной Санкт Петербурга (позже, к слову, выяснилось, что заведения принадлежало "повару путина" евгению пригожину). По данному делу задержали некую Дарью Трепову, которая пришла в то самое кафе и вручила Татарскому статуэтку, напичканную взрывчаткой, а 3 апреля россия уже официально обвинила Украину в произошедшем.

Ранее мы писали, что в сети показали момент гибели российского пропагандиста Татарского в питерском кафе.

Также мы сообщали, что подозреваемая в ликвидации Татарского рассказала, как взорвала его.