Країна-агресор зіграла не на свою користь

Після того, як російського "військора" владлена татарського було знищено в пітерському кафе в росії вже поспішили звинуватити в усьому Україну. Однак ця позиція грає не на руку росіянам.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов у коментарі "24 каналу" пояснив у чому прорахувалася російська пропаганда.

На його думку, "приплівши" українські спецслужби в історії з ліквідацією татарського країна-агресор зіграла не на свою користь.

"Це нерозумно з їхньої точки зору, бо виявляється що українські спецслужби – найсильніші у світі. Якщо подивитися, що росіяни "вішають" на Україну, починаючи від вбивства Дугіної за 30 кілометрах від резиденції президента Росії, – в цьому сенсі дурість в їхній комунікації та піарі", – Жирнов.

Нагадаємо, що пропагандиста владлена татарського було знищено ввечері 2 квітня в одному з кафе на Університетській набережній Санкт Петербурга (пізніше, до речі, з’ясувалося, що заклад належав "кухареві путіна" євгену пригожину). У цій справі затримали Дар’ю Трепову, яка прийшла в те саме кафе і вручила Татарському статуетку, напхану вибухівкою, а 3 квітня росія вже офіційно звинуватила Україну в подію.

Раніше ми писали, що в мережі показали момент загибелі російського пропагандиста Татарського в пітерському кафе.

Також ми повідомляли, що підозрювана у ліквідації Татарського розповіла, як підірвала його.