Символ зрадника: на похорон до Татарського ватажок "Вагнера" приніс несподіваний предмет (фото, відео)

На похороні були присутні не лише друзі та рідні, а й відомі пропагандистські особи

Через тиждень після підриву в пітерському кафе відбулися похорони російського пропагандиста та воєнкору Владлена Татарського. Церемонія прощання проходить у Москві на Троєкурівському цвинтарі.

Відео з місця подій ділиться російський Telegram-канал Mash. Провести Татарського в останній шлях прийшов і ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин.

До речі, пригожин замість вінка приніс кувалду з жалобним гравіюванням "Владлену Татарському від ПВК Вагнера". Це вкрай неоднозначний подарунок на згадку про покійного. З відкритих джерел відомо, що кувалдою в ПВК вбивають тих, кого вважають "зрадниками". Чи був це натяк на щось, чи просто помилка "кухаря путіна" — залишається загадкою. Також на подушках лежать нагороди, які, ймовірно, Татарський отримав за життя за свою пропагандистську діяльність.

Також на похороні був присутній лідер ЛДПР леонід слуцький. Виступаючи з промовою на честь убитого Владлена Татарського, він запропонував повернути в росії смертну кару. Крім цього, на похороні Владлена Татарського виконали перероблений варіант пісні чеченського барда Тимура Муцураєва "Вони пішли". Муцураєв оспівував боротьбу чеченців у війні проти росії. Багато його пісень в рф визнані екстремістськими, але товариші Татарського знайшли вихід.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія звинуватила у вбивстві Татарського Україну, але це великий прокол пропагандистів. Українські спецслужби приплітають до абсолютно всіх подій, пов’язаних із пропагандистами. Це не на користь росіянам.