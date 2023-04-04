Дарья Трепова ни при чем? Кто взял на себя ответственность за убийство "военкора" Татарского

Ранее организация "Национальная республиканская армия" уже брала на себя ответственность за убийство пропагандистки

Ответственность за ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия". Представители организации заявили, что действовали самостоятельно и не сотрудничали ни с какими спецслужбами.

Об этом сообщает "Медуза" и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине со ссылкой на Telegram-канал "Роспартизан". Именно в этом канале и было опубликовано заявление от представителей "Национальной республиканской армии".

Организация заявила, что самостоятельно спланировала и автономно осуществила "акцию против группы Z-активистов". Никакие спецслужбы и иностранные структуры не были замешаны в подготовке убийства российского военкора.

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", — сказано в заявлении.

Активисты не собирались вредить мирному населению. Все, кто пострадал, а это больше 30 человек, относятся к активным сторонникам войны россии в Украине. Кроме того, кафе в Питере, где произошел взрыв, принадлежит "бандиту и преступнику" евгению пригожину. После инцидента общественное заведение прекратит свою работу, и представители "НРА" довольны этим результатом.

Что касается обвиняемой Дарьи Треповой, то она не причастна к убийству Татарского. Девушка известная фигура в левом и феминистском движении. Правозащитников просят оказать девушке, которая несправедливо арестована, всю необходимую помощь.

"Когда многие "оппозиционеры" писали посты в фейсбуке и светили фонариками, она боролась, ходила на акции и рисковала своей свободой, участвуя во всех оппозиционных движениях, которые теперь от нее отказываются. Мы просим российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой и другим невинным людям, которые попадают в лапы путинских опричников. Также мы призываем российских оппозиционеров не спекулировать на данной теме, выступая помощниками следствия, и с пониманием отнестись к ее статусу заложника системы", — сказано в заявлении питерской колонны НРА.

Также активисты призывают всех россиян последовать их примеру и оказывать всевозможные виды сопротивления "преступному российскому режиму" до тех пор, пока он не будет уничтожен.

Таже отметим, что в августе 2022 года стало известно, что "Национальная республиканская армия" стоит и за убийством дочери российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи. До этого времени упоминаний в открытых источниках об этой организации не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появилось видео момента гибели Владлена Татарского. На кадрах видно, как он держит в руках статуэтку, начиненную взрывчаткой.