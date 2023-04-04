Дар’я Трепова ні до чого? Хто взяв на себе відповідальність за вбивство "військора" Татарського

Раніше організація "Національна республіканська армія" вже брала на себе відповідальність за вбивство пропагандистки

Відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського взяла він "Національна республіканська армія". Представники організації заявили, що діяли самостійно і не співпрацювали з жодними спецслужбами.

Про це повідомляє "Медуза" та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який живе в Україні з посиланням на Telegram-канал "Роспартизан". Саме в цьому каналі і була опублікована заява від представників Національної республіканської армії.

Організація заявила, що самостійно спланувала та автономно здійснила "акцію проти групи Z-активістів". Жодні спецслужби та іноземні структури не були замішані у підготовці вбивства російського воєнкору.

"Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого палія та пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Дана акція підготовлена та здійснена нами автономно, і ми не маємо зв’язку та не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", — сказано в заяві.

Активісти не мали наміру шкодити мирному населенню. Усі, хто постраждав, а це понад 30 осіб, належать до активних прихильників війни росії в Україні. Крім того, кафе в Пітері, де стався вибух, належить "бандиту та злочинцеві" євгену пригожину. Після інциденту громадський заклад припинить свою роботу, і представники НРА задоволені цим результатом.

Що стосується обвинуваченої Дар'ї Трепової, то вона не причетна до вбивства Татарського. Дівчина відома фігура в лівому та феміністському русі. Правозахисників просять надати дівчині, яка несправедливо заарештована, необхідну допомогу.

"Коли багато "опозиціонерів" писали пости у фейсбуці і світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції і ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються. Також ми закликаємо російських опозиціонерів не спекулювати на цій темі, виступаючи помічниками слідства, і з розумінням поставитися до її статусу заручника системи", — сказано в заяві пітерської колони НРА.

Також активісти закликають усіх росіян наслідувати їхній приклад і надавати всілякі види опору "злочинному російському режиму" доти, доки його не буде знищено.

Також зазначимо, що у серпні 2022 року стало відомо, що "Національна республіканська армія" стоїть і за вбивством дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна Дар’ї. До цього часу згадок у відкритих джерелах про цю організацію не було.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явилося відео моменту загибелі Владлена Татарського. На кадрах видно, як він тримає в руках статуетку, начинену вибухівкою.