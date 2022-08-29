Вбивство Дугіної: путінська ФСБ показала ще одного "українця-терориста" (відео)

Російська ФСБ "знайшла" ще одного "члена української диверсійної групи", який нібито причетний до смерті відомої у рф пропагандистки дар`ї дугіної. Крім громадянки України Наталії Вовк, у вбивстві доньки ідеолога рашизму олександра дугіна підозрюють українця Богдана Циганенка.

Відповідну інформацію у понеділок 29 серпня, у своєму телеграм-каналі оприлюднило проросійське видання "ріа новини", додавши до допису нібито відеопідтвердження від спецслужб.

Згідно з даними пропагандистів, громадянин України Богдан Циганенко, 1978 року народження, який є "членом української диверсійної групи", прибув до росії через Естонію 30 липня, за день до вбивства. ФСБ заявляє, що вказана особа забезпечила Наталію Вовк, котра нібито служить у полку "Азов", підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я реально існуючої громадянки Казахстану Юлії Зайко.

Крім того, російське відомство відзначає, що українець Циганенко спільно з "терористкою" Вовк збирав саморобну бомбу, після чого боєць "Азова" начебто стежила за машиною дугіної до парковки для гостей фестивалю "Традиція", а коли "жертва" вийшла з машини, привела бомбу в дію.

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