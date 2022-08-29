Убийство Дугиной: путинская фсб показала еще одного "украинца-террориста" (видео)

По версии ведомства рф, авто россиянки была взорвана самодельной бомбой

Российская ФСБ "нашла" еще одного "члена украинской диверсионной группы", якобы причастного к смерти известной в россии пропагандистки дарьи дугиной. Кроме гражданки Украины Наталии Вовк, в убийстве дочери идеолога рашизма александра дугина подозревают украинца Богдана Цыганенко.

Соответствующую информацию в понедельник 29 августа, в своем телеграмм-канале обнародовало пророссийское издание "риа новости", добавив к сообщению якобы видеоподтверждение от спецслужб.

Согласно данным пропагандистов, гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, являющийся "членом украинской диверсионной группы", прибыл в россию через Эстонию 30 июля. ФСБ заявляет, что указанное лицо обеспечило Наталию Вовк, якобы служащую в полку "Азов", поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко.

Кроме того, российское ведомство отмечает, что украинец Цыганенко совместно с "террористкой" Вовк собирал самодельную бомбу, после чего боец "Азова" вроде бы следила за автомобилем дугиной до парковки для гостей фестиваля "Традиция", а когда "жертва" вышла из машины, привела бомбу в действие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на систематические попытки россиян обвинить в убийстве прокремлевской пропагандистки дугиной Украину, у Зеленского эти "упреки" резко опровергают.