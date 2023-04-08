Готують провокацію? росія запустила новий фейк про "хімічну атаку"

У Міноборони рф впевнені, що Україна готує хіматаку, щоб дискредитувати армію росії

Після того, як у росії знову заговорили про відновлення роботи біолабораторій США в Україні, Міноборони країни-агресора видало нову заяву. Нібито Україна готує на Сумщині "хімічну атаку".

Як сказано у повідомленні відомства, масштабну провокацію особисто координує Офіс президента. Метою, як і раніше, є "дискредитація росії на міжнародній арені", а також відволікання уваги ООН від нібито величезної кількості військових злочинів, скоєних ЗСУ.

Так звана "хіматака" планується у місті Охтирка Сумської області. Там уже підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами". Туди планують доставити з моргів тіла та останки тіл українських захисників, які оброблять отруйною речовиною. Це потрібно для того, щоб закордонні експерти змогли задокументувати застосування російськими збройними силами хімічної зброї.

"Для надання провокації більшої правдоподібності спецслужбам України доручено підготувати та опублікувати в соціальних мережах фальшиві радіоперехоплення нібито обговорення російськими військовослужбовцями підготовки до застосування "хімічної зброї", а також сфабриковані наряди на отримання спеціальних боєприпасів для установок РСЗО "Град", — сказано у повідомленні Міноборони росії.

У відомстві уточнили, що ця провокація нібито дасть Україні можливість розгорнути в західних ЗМІ чергову антиросійську кампанію. У тому числі, таким чином, Україна спробує ініціювати засідання Ради Безпеки ООН з відповідними звинуваченнями російської сторони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія намагається відмити репутацію розгромленої 155-ї бригади морпіхів. У боях під Вугледаром загинуло близько 50% складу бригади, але у російських медіа намагаються обговорювати останки "елітних морпіхів" у позитивному ключі.