У росії не забувають свої старі фейки

У росії через понад рік дістали з запорошених полиць гучний, але вже практично забутий фейк з початку повномасштабного вторгнення і почали знову залякувати світ американськими біолабораторіями в Україні.

Так, згідно з заявою Міноборони росії, США нібито відновили програму будівництва "біолабораторій" у нашій країні.

"Сполучені Штати після паузи, пов’язаної з проведенням військової "спецоперації" в Україні, відновили одну із військово-біологічних програм на території цієї країни", — кажуть у Міноборони.

Більше того, агресори вигадали, що американці навіть розширюють формат підготовки українських біологів, а у зв’язку з цим там тепер побоюються нової загрози.

"Є ризик поширення небезпечних патогенів у районах біолабораторій, підконтрольних США", — зазначив начальник військ РХБЗ Кирилов.

На нові марення росіян уже встигли відреагувати і в Україні. Так, наприклад, народний депутат Олексій Гончаренко іронічно заявив, що вже побував в одній із нових біолабораторій і особисто побачив сотні нововиведених "птахів-русофобів", завданням яких буде зараження громадян росії "вірусом", який зробить з них "геїв".

"Зрозуміло, що ці лабораторії закрили на початку широкомасштабного вторгнення, щоб російські спецслужби їх не змогли знайти. Та зараз, дякуючи Держдепу та Білу Гейтсу, вони запущені знову. На жаль, інформація про них знову просочилась в мережу, і росіяни змогли зрозуміти наш задум. Але все одно вони не зможуть нам завадити", — жартує нардеп.

Також він додав, що незабаром Україна планує відновити і виробництво бойових комарів від укусу, яких росіяни забуватимуть смак борщу.

Раніше ми писали про те, що в ООН прямо висловили росії, що думають про "бойових комарів" та інші марення.

Також ми повідомляли, що в Росії швидко знайшли заміну "бойовим комарам" — тепер вони бояться мишей.