У росії вже бояться українських голубів, "заражених у біолабораторіях": у мережі веселяться

російська пропаганда не знає меж

В одному з населених пунктів російської федерації жителі багатоповерхового будинку розмістили при вході до під'їзду оголошення для сусідів із проханням припинити підгодовувати голубів, адже саме цих птахів американці заражають надзвичайно небезпечними хворобами в українських біолабораторіях, аби в подальшому ті вбивали росіян, вірмен та євреїв.

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Відповідний лист зі зверненням до жителів однієї з багатоповерхівок міста Бєлгорода у четвер, 17 березня, оприлюднив портал "Белсат".

"Мешканці будинку у Білгороді просять сусідів не годувати голубів — адже птахів заражають американці у своїх біолабораторіях в Україні, аби вбивати "росіян, хохлів, вірмен та євреїв. Це Білгородська область.", — йдеться в тексті публікації.

Оголошення на одному з будинків у Бєлгороді

У коментарях в соцмережах користувачі відмічають, що "путінський режим" майже повністю знищив здорове мислення переважної більшості росіян, а також саркастично додають, що, окрім птахів, жителям росії не варто забувати й про тарганів, яких оснащують спеціальною апаратурою для прослуховування та запускають у помешкання росіян та мух, що "дзижчать виключно українською".

Варто також відзначити, що є й такі, хто переконаний, що таким чином жителі будинку просто хотіли налякати сусідів, які систематично підгодовують голубів, що, своєю чергою, забруднюють навколишню територію. Проте, навіть якщо розглядати ситуацію з цього ракурсу, можна дійти висновку, що автор оголошення розраховував, що його слова сприймуть серйозно, і це аналогічно свідчить про дієвість рашистської пропаганди.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міністерстві оборони України оприлюднили кілька дієвих порад, завдяки яким жителі української держави матимуть змогу перемогти російську пропаганду.