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Як перемогти російську пропаганду: у Міноборони розповіли, що можуть зробити звичайні українці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Сервіси Google поки що доступні для росіян Новина оновлена 05 березня 2022, 04:40
Сервіси Google поки що доступні для росіян

Жителям росії варто знати правду про реальні успіхи війни путіна.

Режим кривавого диктатора володимира путіна робить все можливе, щоб прості росіяни не змогли дізнатися правду про злочини його військ в Україні, через що в країні вже розпочали блокування соцмережі Facebook, а на свою чергу чекають Twitter і YouTube. Проте шанси донести інформацію про "пригоди" окупантів у нашій країні все ще є.

Детальною інструкцією про те, як це можна зробити, поділилися у Міноборони України.

Для допомоги у боротьбі з російською пропагандою необхідно зробити кілька простих речей:

  • зайти до свого облікового запису в Google;
  • знайти в картах сервісу будь-яке російське місто;
  • клікнути на будь-який популярний заклад, який там є;
  • вибрати пункт "Додати фото";
  • завантажити фото вбитих окупантів чи знищеної російської техніки;
  • насолоджуватися результатами.

Варто зазначити, що навіть у путінському оточенні не дуже задоволені заходами, які "Роскомнагляд" робить, щоб обмежити доступ до інформації для простих росіян. Так олігарх Олег Дерипаска дуже містко висловився проти блокування Facebook у країні, запропонувавши одягнути громадянам країни "мішок на голову".

Разом з тим очевидно, що незабаром жителям Росії буде не до соціальних мереж, оскільки популярна торговельна мережа "Ашан" заявив про намір обмежити продаж соціально значущих товарів в одні руки.

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#Україна #Росія
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