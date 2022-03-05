Как победить российскую пропаганду: в Минобороны рассказали, что могут сделать простые украинцы

Жителям россии стоит знать правду о реальных успехах войны путина.

Режим кровавого диктатора владимира путина делает все возможное, чтобы простые россияне не смогли узнать правду о преступлениях его войск в Украине, из-за чего в стране уже начали блокировку соцсети Facebook, а своей очереди ждут Twitter и YouTube. Однако шансы донести информацию о "приключениях" оккупантов в нашей стране все еще есть.

Детальной инструкцией о том, как это можно сделать, поделились в Минобороны Украины.

Для помощи в борьбе с российской пропагандой необходимо сделать несколько простых вещей:

зайти в свой аккаунт в Google;

найти в картах сервиса любой российский город;

кликнуть на любое популярное заведение, которое там есть;

выбрать пункт "Добавить фото";

загрузить фото убитых оккупантов или уничтоженной российской техники;

наслаждаться результатами.

Стоит отметить, что даже в путинском окружении не очень-то довольны мерами, которые "Роскомнадзор" предпринимает, чтобы ограничить доступ к информации для простых россиян. Так олигарх Олег Дерипаска очень емко высказался против блокировки Facebook в стране, предложив надеть гражданам страны "мешок на голову".

Вместе с тем, очевидно, что вскоре жителям россии будет не до социальных сетей, поскольку популярная торговая сеть "Ашан" заявил о намерении ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки.