Как победить российскую пропаганду: в Минобороны рассказали, что могут сделать простые украинцы
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Жителям россии стоит знать правду о реальных успехах войны путина.
Режим кровавого диктатора владимира путина делает все возможное, чтобы простые россияне не смогли узнать правду о преступлениях его войск в Украине, из-за чего в стране уже начали блокировку соцсети Facebook, а своей очереди ждут Twitter и YouTube. Однако шансы донести информацию о "приключениях" оккупантов в нашей стране все еще есть.
Детальной инструкцией о том, как это можно сделать, поделились в Минобороны Украины.
Для помощи в борьбе с российской пропагандой необходимо сделать несколько простых вещей:
- зайти в свой аккаунт в Google;
- найти в картах сервиса любой российский город;
- кликнуть на любое популярное заведение, которое там есть;
- выбрать пункт "Добавить фото";
- загрузить фото убитых оккупантов или уничтоженной российской техники;
- наслаждаться результатами.
Стоит отметить, что даже в путинском окружении не очень-то довольны мерами, которые "Роскомнадзор" предпринимает, чтобы ограничить доступ к информации для простых россиян. Так олигарх Олег Дерипаска очень емко высказался против блокировки Facebook в стране, предложив надеть гражданам страны "мешок на голову".
Вместе с тем, очевидно, что вскоре жителям россии будет не до социальных сетей, поскольку популярная торговая сеть "Ашан" заявил о намерении ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки.
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