Укр

Как победить российскую пропаганду: в Минобороны рассказали, что могут сделать простые украинцы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сервисы Google пока еще доступны для россиян Новость обновлена 05 марта 2022, 04:40
Сервисы Google пока еще доступны для россиян

Жителям россии стоит знать правду о реальных успехах войны путина.

Режим кровавого диктатора владимира путина делает все возможное, чтобы простые россияне не смогли узнать правду о преступлениях его войск в Украине, из-за чего в стране уже начали блокировку соцсети Facebook, а своей очереди ждут Twitter и YouTube. Однако шансы донести информацию о "приключениях" оккупантов в нашей стране все еще есть.

Детальной инструкцией о том, как это можно сделать, поделились в Минобороны Украины.

Для помощи в борьбе с российской пропагандой необходимо сделать несколько простых вещей:

  • зайти в свой аккаунт в Google;
  • найти в картах сервиса любой российский город;
  • кликнуть на любое популярное заведение, которое там есть;
  • выбрать пункт "Добавить фото";
  • загрузить фото убитых оккупантов или уничтоженной российской техники;
  • наслаждаться результатами.

Стоит отметить, что даже в путинском окружении не очень-то довольны мерами, которые "Роскомнадзор" предпринимает, чтобы ограничить доступ к информации для простых россиян. Так олигарх Олег Дерипаска очень емко высказался против блокировки Facebook в стране, предложив надеть гражданам страны "мешок на голову".

Вместе с тем, очевидно, что вскоре жителям россии будет не до социальных сетей, поскольку популярная торговая сеть "Ашан" заявил о намерении ограничить продажу социально значимых товаров в одни руки.

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#Украина #Россия
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