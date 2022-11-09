Миші проти росіян: у росії швидко знайшли заміну "бойовим комарам" — як відреагувала мережа

Російські військові страждають на мишей на передовий

Не встиг цивілізований світ відійти від марення російських пропагандистів про українських "бойових комарів" та інших вірусів з біолабораторіями, як у росії розповіли про нову загрозу. Тепер, за словами російського військора дмитра стєшина, армії росії заважають перемагати ще й українські миші.

Як повідомляє стешин, через неприбраний урожай пшениці миші стали більше харчуватися і активніше розмножуватися, а потім і під’їдати амуніцію окупантів. Крім того, миші стають причиною хвороб у солдатів.

"Жеруть усе — порох, цигарки, розгрузки, язички берців тощо. Мій камрад Тема поїхав на лікарню, ймовірно, з туляремією. Холодно, до нуля підбирається, аж бруд підсушив", — розповідає пропагандист.

Пост стешина в Telegram

Пост стєшина про те, як "другу армію світу" українські миші зупиняють, спричинив хвилю гумору в соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у зміні зовнішнього вигляду путініста баскова українці запідозрили "бойових бджіл".

Також ми повідомляли про те, що після того, як казки про українські біолабораторії стали не актуальними, в росії вигадали нову страшилку.