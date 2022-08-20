Біолабораторії набридли: росія видала нові божевільні звинувачення на адресу України

У росії видали чергову безглузду заяву у бік України

У російському міноборони звинуватили Україну в нібито "використанні хімічної зброї".

Як йдеться у заяві російського відомства, 31 липня частина окупантів у Запорізькій області потрапила до шпиталю з ознаками отруєння, після чого фахівці з Санкт-Петербурга нібито виявили у них ботулотоксин типу "В".

За старою традицією, росія вже почала звинувачувати Україну в тому, що та "санкціонувала" використання отруйних речовин і заявила про "хімічний тероризм".

Після цього в міноборони рф повідомили, що мають намір відправити "докази" в Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Також там кажуть, що проведуть додаткове розслідування щодо факту отруєння гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо.

Варто зазначити, що ботулотоксин типу В є токсином, отруєння яким призводить до розвитку ботулізму. Найчастіше випадки зараження трапляються через споживання продуктів, які не пройшли належної обробки. До найбільш "небезпечних" у цьому плані продуктів належать риба, м’ясні та грибні консерви, а також консерви домашнього виробництва.

Нагадаємо, російська пропаганда дуже любить розповідати своїм глядачам про те, що в Україні нібито є біолабораторії, в яких виробляється страшна зброя. У березні російські депутати навіть заявляли, що українці нібито є творцями COVID-19.

Попри абсурдність таких висловлювань, багато жителів росії продовжують у це вірити.