Биолаборатории надоели: россия выдала новые безумные обвинения в адрес Украины

В россии выдали очередное нелепое заявление в сторону Украины

В российском минобороны обвинили Украину в якобы "использовании химического оружия".

Как говорится в заявлении российского ведомства, 31 июля часть оккупантов в Запорожской области угодила в госпиталь с признаками отравления, после чего специалисты из Санкт-Петербурга якобы обнаружили у них ботулотоксин типа "В".

По старой традиции, россия уже начала обвинять Украину в том, что та "санкционировала" использование отравляющих веществ и заявила о "химическом терроризме".

После этого в минобороны рф сообщили, что намерены отправить "доказательства" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Также там говорят, что проведут дополнительное расследование по факту отравления гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо.

Стоит отметить, что ботулотоксин типа "В" является токсином, отравление которым приводит к развитию ботулизма. Чаще всего случаи заражения случаются из-за потребления продуктов, не прошедших надлежащую обработку. К наиболее "опасным" в этом плане продуктам относятся рыба, мясные и грибные консервы, а также консервы домашнего производства.

Напомним, российская пропаганда очень любит рассказывать своим зрителям о том, что в Украине якобы имеются биолаборатории, в которых производится страшное оружие. В марте российские депутаты даже заявляли, что украинцы якобы являются создателями COVID-19.

Несмотря на бредовость таких высказываний, многие жители россии продолжают в это верить.