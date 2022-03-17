В россии уже боятся украинских голубей, "зараженных в биолабораториях": в сети веселятся

российская пропаганда не знает границ

В одном из населенных пунктов российской федерации жители многоэтажного дома разместили при входе в подъезд объявления для соседей с просьбой прекратить подкармливать голубей, ведь именно этих птиц американцы заражают чрезвычайно опасными болезнями в украинских биолабораториях, чтобы в дальнейшем те убивали россиян, евреев и армян.

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Соответствующее письмо с обращением к жителям одной из многоэтажек города Белгорода в четверг, 17 марта, обнародовал портал "Белсат".

"Жители многоєтажки в Белгороде просят соседей не кормить голубей — ведь птиц заражают американцы в своих биолабораториях в Украине, чтобы убивать" россиян, хохлов, армян и евреев. Это Белгородская область.", — говорится в тексте публикации.

Объявление на одном из домов в Белгороде

В комментариях в соцсетях пользователи отмечают, что "путинский режим" почти полностью уничтожил здравое мышление подавляющего большинства россиян, а также саркастически добавляют, что, кроме птиц, жителям рф не стоит забывать и о тараканах, которых оснащают специальной аппаратурой для прослушивания и запускают в квартиры жителей россии и мух, "жужжащих исключительно на украинском".

Стоит также отметить, что есть и те, кто убежден, что таким образом многоэтажки дома просто хотели припугнуть соседей, систематически подкармливающих голубей, которые, в свою очередь, загрязняют окружающую территорию. Однако, даже если рассматривать ситуацию с этого ракурса, можно сделать вывод, что автор объявления рассчитывал, что его слова воспримут серьезно, и это аналогично свидетельствует о действенности рашистской пропаганды.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Министерстве обороны Украины обнародовали несколько действенных советов, благодаря которым жители украинского государства смогут победить российскую пропаганду.