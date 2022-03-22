Укр

"Украинцы создали коронавирус, ВИЧ, чуму и Винни Пуха": в сети высмеяли заявление россиян о биолабораториях в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские депутаты несут чушь Новость обновлена 22 марта 2022, 16:25
Российские депутаты несут чушь

Россиянам не дают покоя украинские "биолаборатории".

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии на уровне депутатов Госдумы заявили, что Украина может быть замешена в создании COVID-19.

В сети высмеяли заявления чиновников.

Депутаты из фракции ЛДПР заявили, что Киев под руководством Пентагона, возможно, разрабатывал в биолабораториях коронавирус. В рф займутся "расследованием".

Один из пользователей Twitter пошутил, что самые страшные болезни в истории человечества, а также сказочного персонажа Винни Пуха придумали украинцы.

"Украинцы создали коронавирус, ВИЧ, менингит, бубонную чуму и Винни Пуха!", — написал Andrii Uk.

Пользователь с ником "Спинозавр" отметил, что украинцы, также причастны к вымиранию динозавров: "Когда сказали пи**еть любую х**ню, но четкого плана не дали. Динозавры вымерли исключительно из-за Украины. Российских срочников в Украине косит только коронавирус".

"Оказывается коронавирус тоже придумали украинцы. Российские депутаты из ЛДПР нашли украинский след в создании коронавируса и предложили предъявить Киеву иск о возмещении ущерба всей мировой экономике. Какую же дичь они вливают в уши своих граждан…", — написал volodarskijo.

Напомним, ранее в сети высмеяли заявление минообороны рф. В россии заявили, что украинцы хотели с помощью птиц, рептилий и летучих мышей переносить в соседние страны разные болезни. В ООН заявили, что в Украине не работали над созданием биологического оружия.

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#Украина #Коронавирус
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