В ООН четко ответили россии насчет "биологического оружия" в Украине

россия запускает фейки, чтобы обвинить Украину.

В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила, что на территории Украины нет лабораторий, где производят биологическое оружие.

Об этом сообщила Верховный представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу, передает официальный сайт организации.

Накамицу отметила, что в Украине нет подобных лабораторий, несмотря на обвинения российской стороны. Данное решение ООН прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он поблагодарил Организацию за опровержение российской лжи.

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"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки россии создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", — сообщил Николенко на своей странице в Twitter.

Напомним, в начале марта Верховная Рада обратилась к ООН насчет миротворцев. 19 марта европейские политики настояли на создании нового международного трибунала для расследования преступных военных действий кровавого диктатора владимира путина на территории Украины.