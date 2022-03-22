"Українці створили коронавірус, ВІЛ, чуму та Вінні Пуха": у мережі висміяли заяву росіян про біолабораторії в Україні

Росіянам не дають спокою українські "біолабораторії".

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії на рівні депутатів Держдуми заявили, що Україна може бути причетна до створення COVID-19.

У мережі висміяли заяви чиновників.

Депутати із фракції ЛДПР заявили, що Київ під керівництвом Пентагону, можливо, розробляв у біолабораторіях коронавірус. У росії займуться "розслідуванням".

Один із користувачів Twitter пожартував, що найстрашніші хвороби в історії людства, а також казкового персонажа Вінні Пуха вигадали українці.

"Українці створили коронавірус, ВІЛ, менінгіт, бубону чуму та Вінні Пуха!", — написав Andrii Uk.

Користувач з ніком "Спинозавр" пожартував, що українці, також причетні до вимирання динозаврів: "Коли сказали п**діти будь-яку х**ню, але чіткого плану не дали. Динозаври вимерли виключно через Україну. Російських "строковиків" в Україні косить тільки коронавірус".

"Виявляється коронавірус теж вигадали українці. Російські депутати з ЛДПР знайшли український слід у створенні коронавірусу і запропонували пред’явити Києву позов про відшкодування шкоди всій світовій економіці. Яку ж дичину вони вливають у вуха своїх громадян...", — написав volodarskijo.

Нагадаємо, раніше в мережі висміяли заяву мінооборони рф. У росії заявили, що українці хотіли за допомогою птахів, рептилій та кажанів переносити до сусідніх країн різні хвороби. В ООН пізніше заявили, що в Україні не працювали над створенням біологічної зброї.