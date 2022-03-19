В ООН чітко відповіли росії щодо "біологічної зброї" в Україні

росія запускає фейки, щоб звинуватити Україну.

У суботу, 19 березня, на 24-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Організація Об’єднаних Націй (ООН) підтвердила, що на території України немає лабораторій, де виробляють біологічну зброю.

Про це повідомила Верховний представник з питань роззброєння ООН Ізумі Накаміцу, повідомляє офіційний сайт організації.

Накаміцу зазначила, що в Україні немає подібних лабораторій, попри звинувачення російської сторони. Це рішення ООН прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він подякував Організації за спростування російської брехні.

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"ООН спростувала російські фейкові новини про лабораторії біологічної зброї в Україні. Усі спроби Росії створити брехливі приводи своєї варварської війни з Україною приречені на провал", — повідомив Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, на початку березня Верховна Рада звернулася до ООН щодо миротворців. 19 березня європейські політики наполягли на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування злочинних військових дій кривавого диктатора володимира путіна на території України.