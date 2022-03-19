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Проти путіна ініціювали "Нюрнберзький процес": подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Кривавий диктатор путін Новина оновлена 19 березня 2022, 17:26
Кривавий диктатор путін

Петицію підтримали вже 140 високопосадовців

Європейські політики наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування злочинних військових дій лідера росії володимира путіна на території української держави.

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Згідно з інформацією, яку у суботу, 19 березня, оприлюднив портал BBC, екс-прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун та сер Джон Мейджор спільно зі 138 іншими уповноваженими особами вже встигли підписати петицію щодо створення належного судового органу по типу Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни.

Також зазначається, що міжнародним кримінальним судом вже розглядається справа щодо військових злочинів президента рф путіна в Україні. Ймовірніше за все, трибунал діятиме як доповнення до вже наявних розслідувань МКС з військових злочинів. Проте можливості цього судового органу обмежені, адже розслідувати агресію росії на українських територіях без відповідних санкцій Ради Безпеки ООН, на яку кремль, скоріше за все, накладе вето, він не зможе.

"Якщо не надіслати чіткий сигнал зараз, ми зіткнемося з агресією в інших країнах, яка також може залишитися безкарною", — повідомив колишній прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що європейські політики пропонують проводити суди над кривавим агресором путіним, який 24 лютого розв'язав війну на мирних територіях, в українських містах — Харкові чи Маріуполі.

Теги:
#Україна #Путін #Війна #Трибунал #Великобританія
Кривавий диктатор путін
Світ
Проти путіна ініціювали "Нюрнберзький процес": подробиці
Дата публікації
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Кривавий диктатор путін
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