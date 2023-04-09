"Бавовна" приближается: названы пять областей рф, по которым может ударить Украина

Военные объекты на территории россии уничтожаются и будут уничтожаться дальше

ВСУ наносят успешные удары по вражеским объектам на временно оккупированных территориях нашей страны, однако в граничащих с Украиной регионах рф также есть множество баз, складов боеприпасов и так далее.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия" рассказал, атакует ли Украина российские территории, будет ли это делать в будущем, а также в каких областях рф можно ожидать "бавовны".

Эксперт отметил, что для поражения вражеских объектов на их территории у нас имеются собственные средства, которые могут это делать и делают.

"У нас есть свои средства поражения, которые могут доставать и достают до россиян и на российской территории в том числе. Вот уже с разрешения Генштаба даже видео недавно появилось работы по российской военной колоне на российской территории. По этому однозначно мы будем работать и работаем и на сейчас и на вчера. Работали, работаем и будем работать по этим военным базам. Как только будем получать от Укроборонпрома наши разработки для работы по россии", — говорит Свитан, отмечая, что понимает запрет партнеров на использование своего оружия по территории рф во избежание лишних проблем, а поэтому для ударов именно по российской территории уже использовались и будет использоваться только наши собственные средства.

Роман Свитан также назвал пять областей россии, которые сейчас атакуют и будут атакованы в первую очередь.

"Это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области. Эти пять областей граничат с Украиной, глубина несколько сотен километров. Военные объекты в этих областях уже обстреливаются и и дальше будут уничтожать", — отметил эксперт.

Напомним ранее мы писали, что в российском Воронеже прогремел взрыв в районе авиазавода.

Также мы сообщали, что вечерняя "бавовна" в Подмосковье попала на видео.