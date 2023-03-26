"Как дроны долетают?": в Тульской области "бавовна" разворотила жилой квартал (видео, фото)

Предварительно, известно о двух пострадавших

В Тульской области росссии сегодня (26 марта) снова громко, загадочный взрыв нанес серьезный ущерб жилым кварталам.

Об этом сообщают местные паблики.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Киреевск, который находится на относительно большом расстоянии от Украины.

Населённый пункт сотряс мощный взрыв, который оставил гигантскую воронку близ жилых домов. По предварительным данным пострадали по меньшей мере 9 жилых домов. На место событий уже съехались оперативные службы.

В настоящее время уже известно о, как минимум, двух раненых — это 21-летний парень и 17-летняя девушка.

На опубликованных кадрах можно увидеть масштабы разрушений.

В свою очередь местные жители строят догадки о происхождении взрыва. Некоторые, находя осколки, предполагают, что виной ему стал неизвестный беспилотник.

"Бл**ь как дроны долетают… Валяются повсюду (осколки — Ред.)", — говорят очевидцы.

Позже российские паблики в Telegram опубликовали момент взрыва, на котором слышно мощный грохот и звуки падающих стекол.

Официальных комментариев по этому поводу местные власти пока не давали, при этом некоторые росСМИ говорят, что причиной взрыва мог стать БПЛА Ту-141 "Стриж", начинённый взрывчаткой.

Ранее мы писали, что Подмосковье разбудила вечерняя "бавовна"

Также мы сообщали, что в оккупированном Севастополе были слышны мощные взрывы, от которых у местных тряслись окна.