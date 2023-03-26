"Як дрони долітають?": у Тульській області "бавовна" розвалила житловий квартал (відео, фото)
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Попередньо відомо про двох постраждалих
У Тульській області росії сьогодні (26 березня) знову голосно, загадковий вибух завдав серйозної шкоди житловим кварталам.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Як стало відомо, інцидент стався у місті Кірєєвськ, яке знаходиться на відносно великій відстані від України.
Населений пункт струснув потужний вибух, який залишив гігантську вирву поблизу житлових будинків. За попередніми даними, постраждали щонайменше 9 житлових будинків. На місце подій вже з’їхалися оперативні служби.
Наразі вже відомо про, як мінімум, двох поранених — це 21-річний хлопець та 17-річна дівчина.
На опублікованих кадрах можна побачити масштаби руйнувань.
У свою чергу місцеві жителі здогадуються про походження вибуху. Дехто, знаходячи уламки, припускає, що виною йому став невідомий безпілотник.
"Бл**ь як дрони долітають... Валяються всюди (уламки — Ред.)", — кажуть очевидці.
Пізніше російські пабліки в Telegram опублікували момент вибуху, на якому чути потужний гуркіт і звуки скла, що падає.
Офіційних коментарів із цього приводу місцева влада поки не давала, при цьому деякі росЗМІ кажуть, що причиною вибуху міг стати БПЛА Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою.
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