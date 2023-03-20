Крим атакують "НЛО, що дзижчать": у місцевих паніка, чутно вибухи (відео)

Гучні звуки схожі на вибухи пролунали на захопленому півострові ввечері у понеділок

Увечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму було помічено безпілотників. Місцеві жителі в соцмережах активно діляться кадрами з Джанкоя, на яких чути характерні звуки БПЛА, що летить, автоматна черга і вибухи.

Офіційної інформації на цей час про те, що відбувається в Джанкої, немає. Місцеві паблики повідомляють, що на території 7-ї школи в Джанкої впали уламки збитого безпілотника. Жертв та руйнувань, повідомляється, немає. Примітно, що звуки БПЛА дуже нагадують звуки російських "Шахедів", які окупанти запускають українськими містами.

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Також з’явилася інформація, що уламки БПАЛ могли впасти на магазин. На фото видно, що пошкоджено дах будівлі. Крім того, повідомляється. що звуки вибухів долинають уже й у Вірменську. Росіяни пишуть, що їм "страшно".