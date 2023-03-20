У Криму пролунав вибух на газопроводі: поліція шукає винних (фото)

Постраждав тільки причіп поряд і трохи погнулась труба

У Сімферополі невдало намагалися підірвати газопровід. НП сталася на ділянці газового кранового вузла на околицях Балаклавської увечері 19 березня.

Про це повідомляють російські новинні телеграм-канали. Газопровід трохи пошкоджений — одна з труб погнулась, але пробивання не зафіксовано. Вибух пролунав у Центральному районі міста.

На місці вибуху виявлено вирву діаметром 70 см. Люди не постраждали, але дісталося причепу, що стояв поруч. Заявляється, що потужність оцінили в еквіваленті 200 г тротилу.

Служби вночі прибули на місце вибуху

Зразкове місце вибуху у Сімферополі

Така кількість вибухівки може розірвати залізничну рейку або підірвати автомобіль. Чому цього разу такого не сталося, російські експерти судити не беруться. Вони думають, що вибухівку заклали, проникнувши за огорожу. Газопостачання порушено не було. Відповідальність за вибух і спробу підірвати газопровід на себе поки що ніхто не брав.

Той самий газовий кран

Розслідування розпочато

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