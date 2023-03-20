В Крыму раздался взрыв на газопроводе: полиция ищет виновных (фото)

Пострадал только прицеп рядом и незначительно погнулась труба

В Симферополе неудачно пытались подорвать газопровод. ЧП произошло на участке газового кранового узла в окрестностях Балаклавской вечером 19 марта.

Об этом сообщают российские новостные телеграм-каналы. Газопровод незначительно поврежден — одна из труб погнулась, но пробития не зафиксировано. Взрыв раздался в Центральном районе города.

На месте взрыва обнаружена воронка диаметром 70 см. Люди не пострадали, но досталось стоявшему рядом прицепу. Заявляется, что мощность оценили в эквиваленте 200 граммов тротила.

Службы ночью прибыли на место взрыва

Примерное место взрыва в Симферополе

Такое количество взрывчатки может разорвать железнодорожный рельс или подорвать автомобиль. Почему в этот раз такого не произошло российские эксперты судить не берутся. Они думают, что взрывчатку заложили, проникнув за забор. Газоснабжение нарушено не было. Ответственность за взрыв и попытку подорвать газопровод на себя пока никто не брал.

Тот самый газовый кран

Расследование начато

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