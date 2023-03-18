Поздравляют с годовщиной оккупации? Утро в Крыму началось с "хлопков"

Оккупационные руководители поспешили дать объяснение

Утро в Севастополе началось с громких хлопков. 18 марта оккупационные власти на полуострове устраивают празднество в честь захвата власти, однако поздравления начали получать раньше запланированного начала мероприятий.

Про громкие звуки неясного происхождения сообщают местные чаты начиная с 7:40 утра. Они периодические, с интервалами.

Региональные паблики заявляют, что основные звуки доносятся из Инкермана — города-спутника, подчиненного Севастопольскому горсовету. Он находится в пределах 5 км по морю от Севастополя и 18 км по суше на север.

Севастополь и Инкерман на карте Крыма

Отметим, что оккупационные власти Севастополя поздравили жителей Крыма с захватом полуострова подытожив, что якобы "главный итог прошедших девяти лет — мы защищены". Псевдогубернатор Севастополя заявил, что звуки, которые переполошили весь Севастополь — учебная стрельба на полигоне, в том числе и из гранатомета и якобы в городе все спокойно.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Крыму начали рыть окопы на пляжах. Возвращение полуострова под контроль Украины становится все более реальным, считают на западе.