Поздравляют с годовщиной оккупации? Утро в Крыму началось с "хлопков"
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Оккупационные руководители поспешили дать объяснение
Утро в Севастополе началось с громких хлопков. 18 марта оккупационные власти на полуострове устраивают празднество в честь захвата власти, однако поздравления начали получать раньше запланированного начала мероприятий.
Про громкие звуки неясного происхождения сообщают местные чаты начиная с 7:40 утра. Они периодические, с интервалами.
Региональные паблики заявляют, что основные звуки доносятся из Инкермана — города-спутника, подчиненного Севастопольскому горсовету. Он находится в пределах 5 км по морю от Севастополя и 18 км по суше на север.
Отметим, что оккупационные власти Севастополя поздравили жителей Крыма с захватом полуострова подытожив, что якобы "главный итог прошедших девяти лет — мы защищены". Псевдогубернатор Севастополя заявил, что звуки, которые переполошили весь Севастополь — учебная стрельба на полигоне, в том числе и из гранатомета и якобы в городе все спокойно.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Крыму начали рыть окопы на пляжах. Возвращение полуострова под контроль Украины становится все более реальным, считают на западе.