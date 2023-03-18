Вітають із роковинами окупації? Ранок у Криму почався з "бавовни"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1288
Окупаційні керівники поспішили дати пояснення
Ранок у Севастополі почався з гучних хлопків. 18 березня окупаційна влада на півострові влаштовує свято на честь захоплення влади, проте привітання почали отримувати раніше запланованого початку заходів.
Про гучні звуки незрозумілого походження повідомляють місцеві чати з 7:40 ранку. Вони періодичні, з інтервалами.
Регіональні пабліки заявляють, що основні звуки долинають із Інкермана — міста-супутника, підпорядкованого Севастопольській міськраді. Він знаходиться в межах 5 км по морю від Севастополя та 18 км по суші на північ.
Зазначимо, що окупаційна влада Севастополя привітала мешканців Криму із захопленням півострова підсумувавши, що нібито "головний підсумок минулих дев’яти років — ми захищені". Псевдогубернатор Севастополя заявив, що звуки, які сполохали весь Севастополь — навчальна стрілянина на полігоні, у тому числі і з гранатомета і нібито в місті все спокійно.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Криму почали копати окопи на пляжах. Повернення півострова під контроль України стає дедалі реальнішим, вважають на заході.