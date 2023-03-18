Вітають із роковинами окупації? Ранок у Криму почався з "бавовни"

Окупаційні керівники поспішили дати пояснення

Ранок у Севастополі почався з гучних хлопків. 18 березня окупаційна влада на півострові влаштовує свято на честь захоплення влади, проте привітання почали отримувати раніше запланованого початку заходів.

Про гучні звуки незрозумілого походження повідомляють місцеві чати з 7:40 ранку. Вони періодичні, з інтервалами.

Регіональні пабліки заявляють, що основні звуки долинають із Інкермана — міста-супутника, підпорядкованого Севастопольській міськраді. Він знаходиться в межах 5 км по морю від Севастополя та 18 км по суші на північ.

Севастополь та Інкерман на карті Криму

Зазначимо, що окупаційна влада Севастополя привітала мешканців Криму із захопленням півострова підсумувавши, що нібито "головний підсумок минулих дев’яти років — ми захищені". Псевдогубернатор Севастополя заявив, що звуки, які сполохали весь Севастополь — навчальна стрілянина на полігоні, у тому числі і з гранатомета і нібито в місті все спокійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Криму почали копати окопи на пляжах. Повернення півострова під контроль України стає дедалі реальнішим, вважають на заході.