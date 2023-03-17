"А еще недавно поздравлял Херсон": поздравления путина с днем оккупации Крыма высмеяли в сети
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Слова путина как всегда высмеяли в сети
Пока в Крыму то и дело происходят взрывоопасные инциденты российский диктатор владимир путин, вероятно в последний раз, поздравил крымчан с годовщиной оккупации.
Свои заявления по этому поводу он сделал во время совещания по вопросам развития Республики Крым и Севастополя.
Прежде, чем его начать путин решил поздравить крымчан и севастопольцев с наступающим "днем воссоединения (оккупации — Ред.) Крыма с россией".
"Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня и мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы", — размечтался путин.
Поздравление уже успели оценить в сети, правда, видимо, не так как рассчитывал путин. Россияне, например, жалуются, что развитие не помешало бы российским городам, а не то, что оккупированным, а украинцев, в частности, позабавили фразы такие как "окончательный", вспоминая плакаты "россия здесь навсегда" в Херсоне.
Напомним, ранее мы писали, что путин выдал новые нелепые заявления.
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