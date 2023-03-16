Пахнет настоящей шизофренией: путин выдал новые нелепые заявления (видео)

владимир путин в присутствии бизнесменов и предпринимателей внезапно решал рассказать стих про Ленина

Российский президент владимир путин отличился очередным забавным заявлением. Он высказал уверенность в том, что в скором времени европейцы массово ринуться в россию за репой, так как там урожай выше.

Об этом он заявил на выступлении во время съезда российского союза промышленников и предпринимателей, передают росСМИ. Глава кремля также добавил, что страны ЕС не смогут повысить свой урожай, так как не получают российских удобрений.

Российский диктатор рассказал о том, что жителям Европы местные власти советуют переходить с помидоров и салата на репу. Причиной стали низкие показатели урожая и, как следствие, дефицит этих продуктов. путин предположил, что европейцы будут вынуждены ехать в россию, чтобы отведать салата и помидор.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", — сказал путин.

Также он предположил, что низки урожай в Европе связан с плохими погодными условиями и добавил, что повысить урожайность европейцы не смогут. Для этого им крайне необходимы российские удобрения, которые больше не поставляются в Европу. Поэтому странам ЕС и их жителям в ближайшее время "придется сложно".

Отметим, что из-за холодов в Испании и Северной Африке сократился урожай салата и помидоров, поэтому жители Великобритании столкнулись с дефицитом этих продуктов.

"Многие люди прямо сейчас ели бы репу, а не думали обязательно о салате, помидорах и тому подобном", — высказалась ранее министр окружающей среды Великобритании Тереза Коффи.

Заявление российского диктатора прокомменитровал известный российский телеведущий Александр Невзоров. Он заявил, что новая речь путина "попахивает шизофренией" и президенту прямая дорога на лечение в психбольницу.

"Отличная речь! Долгожданная. Наконец-то от деклараций русского диктатора пахнуло уже настоящей шизофренией. Его "песнь о репе", за которой Европа выстроится к нему в очереди до полюсов — это уже полновесная заявка на госпитализацию и серьезные дозы препаратов хлорпромазиновой группы", — написал Невзоров.

путин про Ленина

Нелепыми заявлениями про репу и европейцев на съезде не обошлось. Российский президент процитировал стих про советского правителя Владимира Ленина.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих, он заявил, что не понял о чем идет речь и внезапно решил процитировать детский стих.

"Не понимаю, честно говоря, о чем идет речь. Я помню такую частушку детскую. "Я девочка- припевочка. Танцую и пою. Я Ленина не знаю. Но Ленина люблю", — высказался российский президент в присутствии нескольких сотен предпринимателей.

В сети стишок от российского диктатора подняли на смех:

Похоже, что деду кто-то дал не те таблетки.

Вызывайте санитаров. Это кодло неизлечимо и подлежит полной изоляции.

Клоуном оказался не Зеленский.

Маразм на закате империи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, путинская пропагандистка маргарита симоньян угрожает ударить по Грузии. В сети такое заявление подняли на смех.