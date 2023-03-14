путин рассказал бурятским рабочим, когда россию ждет "победа"

путин прибыл в Бурятию

Российский диктатор владимир путин продолжает гастролировать по россии, в попытках убедить население в "величии". В этот раз главу кремля занесло в Бурятию — родину одних из самых жестоких оккупантов в войне против Украины.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

путин в Бурятии посетил с визитом местный авиационный завод, где поговорил с его работниками, "конечно же", об Украине и Западе и соответственно о проблемах россии, которые якобы вызваны именно этими странами.

Диктатор, как обычно погрустил о развале СССР, дескать все проблемы начались после его развала, снова завел шарманку про "8 лет", повторив в который раз свое надуманное обвинение о том, что якобы Запад водил все это время россию за нос, в то время как она "пыталась уговорить западных партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем".

Все также с головы путина не выходит 2014 год, которым в кремле так любят оправдывать свою агрессию потому, что якобы с того момента в Украине "началось физическое истребление тех, кто выступал за нормальное развитие отношений с москвой". Ну и не обошлось без новинки последних недель — тезиса о том, что сейчас россия борется за выживание.

Но самое главное и новое в этом разговоре — путин поведал бурятам, когда уже наконец закончится эта трехдневная "спецоперация". Конкретные сроки в москве конечно уже боятся загадывать, поэтому ответ получился весьма смазанным. Дескать вот когда консолидируетесь, сплотитесь, тогда Украина вас забоится и все "победа".

"Россиянам необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и тогда будет победа", — мечтает путин.

Напомним, ранее мы писали, что путин сделал громкие заявления в своем новом интервью.