Пахне справжньою шизофренією: путін видав нові безглузді заяви (відео)

володимир путін у присутності бізнесменів і підприємців раптово вирішував розповісти вірш про Леніна

Російський президент владимир путін відзначився черговою кумедною заявою. Він висловив упевненість у тому, що незабаром європейці масово кинуться в росію по ріпу, бо там урожай вищий.

Про це він заявив на виступі під час з’їзду російської спілки промисловців та підприємців, передають росЗМІ. Глава кремля також додав, що країни ЄС не зможуть підвищити свій урожай, оскільки не одержують російських добрив.

Російський диктатор розповів, що жителям Європи місцева влада радить переходити з помідорів та салату на ріпу. Причиною стали низькі показники врожаю та, як наслідок, дефіцит цих продуктів. путін припустив, що європейці будуть змушені їхати в росію, щоб скуштувати салат і помідори.

"Дійшло до того, що їхні керівники пропонують своїм громадянам замість салату та помідорів перейти на ріпу. Ріпа — гарний продукт, але й по ріпу, напевно, теж до нас доведеться їхати, бо рівень урожаю все-таки у нас значно перевищує ті показники, які є у наших сусідів у Європі", — сказав путін.

Також він припустив, що низький урожай у Європі пов’язаний із поганими погодними умовами та додав, що підвищити врожайність європейці не зможуть. Для цього їм конче потрібні російські добрива, які більше не поставляються до Європи. Тому країнам ЄС та їхнім мешканцям найближчим часом "буде складно".

Зазначимо, що через холоди в Іспанії та Північній Африці скоротився врожай салату та помідорів, тож жителі Великої Британії зіткнулися з дефіцитом цих продуктів.

"Багато людей прямо зараз їли б ріпу, а не думали обов’язково про салат, помідори тощо", — висловилася раніше міністр довкілля Великої Британії Тереза Коффі.

Заяву російського диктатора прокоментував відомий російський телеведучий Олександр Нєвзоров. Він заявив, що нова промова путіна "пахне шизофренією" і президенту пряма дорога на лікування до психіатричної лікарні.

"Відмінна мова! Довгоочікувана. Нарешті від декларацій російського диктатора війнуло вже справжньою шизофренією. Його "пісня про ріпу", по яку Європа вишикується до нього в черзі до полюсів — це вже повноцінна заявка на госпіталізацію та серйозні дози препаратів хлорпромазинової групи", — написав Нєвзоров.

путін про Леніна

На безглуздих заявах про ріпу та європейців справа не скінчилася. Російський президент процитував вірш про радянського керівника Володимира Леніна.

Відповідаючи на запитання одного з присутніх, він заявив, що не зрозумів, про що йдеться, і раптово вирішив прочитати дитячий вірш.

"Не розумію, чесно кажучи, про що йде мова. Я пам’ятаю таку частушку дитячу. "Я девочка-припевочка. Танцую и пою. Я Ленина не знаю. Но Ленина люблю", — висловився російський президент у присутності кількох сотень підприємців.

У мережі віршик від російського диктатора підняли на сміх:

Схоже, що дідусю хтось дав не ті пігулки.

Викликайте санітарів. Це кодло невиліковне і підлягає повній ізоляції.

Клоуном виявився не Зеленський.

Маразм на заході сонця імперії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що путін все частіше у своїх публічних виступах продовжує використовувати слово "попа". Ймовірно, причина такої поведінки путіна тягнеться із глибокого дитинства.