путін розповів бурятським робітникам, коли на росію чекає "перемога"

Путін прибув до Бурятії

Російський диктатор володимир путін продовжує гастролювати росією, у спробах переконати населення у "величності". Цього разу главу кремля занесло до Бурятії — батьківщини одних із найжорстокіших окупантів у війні проти України.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

путін у Бурятії відвідав з візитом місцевий авіаційний завод, де поговорив з його працівниками, "звичайно ж", про Україну та Захід і відповідно про проблеми росії, які нібито викликані саме цими країнами.

Диктатор, як зазвичай посумував про розвал СРСР, мовляв, всі проблеми почалися після його розвалу, знову завів шарманку про "8 лєт", повторивши вкотре своє надумане звинувачення про те, що нібито Захід водив весь цей час росію за ніс, у той час як вона "намагалася умовити західних партнерів вирішити проблеми Донбасу мирним шляхом".

Все також з голови путіна не виходить 2014 рік, яким у кремлі так люблять виправдовувати свою агресію тому, що нібито з того моменту в Україні "почалося фізичне винищення тих, хто виступав за нормальний розвиток відносин із москвою". Та й не обійшлося без новинки останніх тижнів — тези про те, що зараз росія бореться за виживання.

Але найголовніше і нове у цій розмові — путін розповів бурятам, коли вже нарешті закінчиться ця триденна "спецоперація". Конкретні терміни в москві звичайно вже бояться загадувати, тому відповідь вийшла дуже змазанною. Мовляв, коли консолідуєтесь, згуртуєтеся, тоді Україна вас забоїться і все "перемога".

"Росіянам необхідно виявити консолідацію суспільства і зібраність, противник це побачить, і тоді буде перемога ", — мріє путін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путін зробив гучні заяви у своєму новому інтерв’ю.