У путіна відповіли на підготовку справ проти росії у Міжнародному суді

Реакція кремля не змусила на себе довго чекати

Міжнародний кримінальний суд веде підготовку до відкриття двох кримінальних справ проти росії, де звинувачення можуть бути висунуті, зокрема, й у бік російського диктатора володимира путіна. Тим часом у кремлі вже встигли висловити свою думку щодо цього.

Так, прессекретар російського президента дмитро пєсков заявив, що росія нібито не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Про це повідомляє одна з пропагандистських російських агенцій.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", — цитує агентство дмитра пєскова.

Зазначимо, що газета The New York Times із посиланням на власні джерела заявила про те, що в рамках першої справи вестиме розслідування щодо випадків викрадення українських дітей. Зокрема, йдеться про кремлівську програму з викрадення дітей, яких вивозили з України та розселяли по російським родинам або відправляли до таборів для "перевиховання".

Друга справа, яку розгляне суд, пов’язана з безперервними атаками росії щодо цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах Америки блокують передачу суду доказів воєнних злочинів росії, які були скоєні в Україні.