Реакция кремля не заставила себя долго ждать

Международный уголовный суд ведет подготовку к открытию двух уголовных дел против россии, где обвинения могут быть выдвинуты, в том числе, и в сторону российского диктатора владимира путина. Тем временем в кремле уже успели высказать свое мнение относительного этого.

Так, пресс-секретарь российского президента дмитрий песков заявил, что россия якобы не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщает одно из пропагандистских российских агенств.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", — цитирует агентство дмитрия пескова.

Отметим, что газета The New York Times со ссылкой на собственные источники заявила о том, что в рамках первого дела будет вести расследование относительно случаев похищения украинских детей. В частности, речь идет о кремлевской программе по похищению детей, которых вывозили из Украины и расселяли по российским семьям или отправляли в лагеря для "перевоспитания".

Второе дело, которое рассмотрит суд, связано с непрекращающимися атаками россии по гражданской инфраструктуре Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах Америки блокируют передачу суду доказательств военных преступлений россии, которые были вершены в Украине.