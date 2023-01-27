Россияне вывезли украинских детей в печально известный "концлагерь"

Детей нашли по фотографиям

россияне продолжают воровать украинских детей. Выяснилось, что, как минимум 14 сирот были вывезены из Херсона в детский дом Елочка во временно оккупированном Симферополе.

Журналисты российского издания Верстка установили местонахождение детей благодаря фотографиям с российской новогодней акции, которую захватчики проводили на оккупированных территориях Украины.

"Вёрстка" обратила внимание на письма, подготовленные воспитателями от имени нескольких детей младшего возраста. 14 открыток были подписаны одним почерком — и в каждой упоминалось, что ребёнок, который обращается к Деду Морозу, приехал из Херсона", — пишут журналисты.

Отмечается, что в 10 из 14 таких писем текущее местонахождение сирот не было указано или было специально замазано белым полем. В двух письмах говорилось, что ребёнок приехал из Херсона в Симферополь, и ещё в двух было указано также и название детского дома.

Однако все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома "Ёлочка", который специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и с ВИЧ.

"Живёт Влад в Доме ребёнка. Его и его друзей привезли из Херсона", — говорится в одном из таких писем.

На фотографиях показаны дети в среднем от двух до пяти лет. В отчёте акции "Стань Дедом Морозом" есть ещё девять детей такого же возраста в комнатах "Ёлочки", в том числе дети с ограниченными возможностями.

Еще осенью прошлого года так называемая "уполномоченная по правам ребенка в Крыму" Ирина Клюева рассказывала, что в Елочку "эвакуировали" детей из на тот момент оккупированного Херсона. Кроме того, ныне покойный, коллаборант кирилл стремоусов в том же месяце отмечал, что в Крым вывезли 46 детей-сирот.

Что известно о "Ёлочке"

В 2020 году в этом доме ребёнка разгорелся настоящий скандал из-за ненадлежащего ухода персонала за детьми. Издание пишет, что несколько приёмных семей рассказали, что забирали детей из "Ёлочки" с крайней степенью истощения. Их просто не кормили.

"Тогда в СМИ этот детдом назвали концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с условиями в Освенциме", — говорится в материале.

В частности, дети боялись горшка, купания, имели проблемы с мышцами и тому подобное.

После огласки ситуации псевдовласти оккупированного полуострова провели проверку в заведении и начали следствие. Оно продолжается до сих пор.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова указала на серьезные угрозы из-за депортации украинцев в рф.

Также мы сообщали о том, что Депортированных в россию украинцев заставляют свидетельствовать против ВСУ и принимать гражданство рф.