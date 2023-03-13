Гаага идет за путиным: Международный суд намерен возбудить два дела против россии

Пока планируется возбудить два уголовных дела

Международный уголовный суд, который не так давно открыл свой офис в Киеве уже готовится возбудить два уголовных дела против россии. Обвинения могут быть предъявлены, в том числе, и российскому диктатору владимиру путину.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники. В рамках первого дела прокуроры будут расследовать случаи похищения украинских детей.

Речь идет об известной кремлевской программе по похищению детей, которых вывозили из Украины и помещали в семьи, чтобы они стали гражданами россии, или отправляли в летние лагеря для "перевоспитания". В материале отмечается, что москва не делала секрета из своей программы, представляя ее как гуманитарную миссию по защите осиротевших или брошенных украинских детей.

Во втором случае суд в Гааге рассмотрит непрекращающиеся атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины, включая системы водоснабжения, газоснабжения и электростанции. Собеседники издания подчеркнули, что такие объекты даже близко не могут считаться законными военными целями.

При этом, NYT передает, что некоторые сторонние дипломаты и эксперты заявили, что президенту россии владимиру путину также могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Напомним, ранее мы писали, почему путина не могут судить в Гааге и какой план "Б" есть у Украины.

Также мы сообщали, что ПАСЕ проголосовала за трибунал для путина и лукашенко.