В США блокируют передачу суду доказательств военных преступлений рф: в чем причина

Большая часть американских ведомств выступает за передачу

В руководстве США возникли разногласия о том, стоит ли передавать в суд в Гааге доказательства о причастности россии к совершению военных преступлений в Украине.

Как говорится в материале The NYT, речь идет о собранных американскими спецслужбами доказательствах, которые включают в себя материалы о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

Отмечается, что в декабре прошлого года Конгресс пересмотрел ограничение на помощь Международному уголовному суду в расследованиях, которые касаются Украины.

Однако, как сообщает издание, в администрации Джо Байдена не все готовы поддержать такое решение. В частности против выступает Пентагон, который опасается, что это позволит создать прецедент, позволяющий в будущем притянуть к ответственности граждан США.

При этом отмечается, что остальные ведомства, включая спецслужбы, Минюст и Государственный департамент, поддерживают решение Конгресса и выступают за передачу информации в МУС.

Сам Байден окончательного решения еще не принял.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Европа может спасти путина от международного трибунала. Некоторые страны выступают за "гибридный формат" суда.