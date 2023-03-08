У США блокують передачу суду доказів воєнних злочинів росії: у чому причина

Більшість американських відомств виступає за передачу

У керівництві США виникли розбіжності щодо того, чи варто передавати до суду в Гаазі докази про причетність росії до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Як йдеться в матеріалі The NYT, йдеться про зібрані американськими спецслужбами докази, які включають матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і викрадати тисячі українських дітей з окупованих територій.

Зазначається, що у грудні минулого року Конгрес переглянув обмеження на допомогу Міжнародному кримінальному суду у розслідуваннях України.

Однак, як повідомляє видання, в адміністрації Джо Байдена не всі готові підтримати таке рішення. Зокрема, проти виступає Пентагон, який побоюється, що це дозволить створити прецедент, який дозволить в майбутньому притягнути до відповідальності громадян США.

При цьому наголошується, що решта відомств, включаючи спецслужби, Мін’юст та Державний департамент, підтримують рішення Конгресу та виступають за передачу інформації до МКС.

Сам Байден остаточного рішення ще не ухвалив.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Європа може врятувати путіна від міжнародного трибуналу. Деякі країни виступають за "гібридний формат" суду.