Преступления диктатора: почему путина не могут судить в Гааге и какой план "Б" есть у Украины

Предстанет ли владимир путин перед судом за войну в Украине

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину почти сразу приобрело черты геноцида украинского народа. Доказательством этому служат последствия зверств оккупантов в Киевской и Херсонской областях, кровавый террор Мариуполя и Харьковской области, целенаправленные атаки критической инфраструктуры и захват АЭС для ядерного шантажа.

Тысячи военных преступлений, совершенных рядовыми русскими солдатами и офицерами, стали возможными, благодаря приказам военного руководства вс рф или же с молчаливого согласия управляющей ими "верхушки". Первым звеном этой преступной цепочки является сам владимир путин, который, казалось бы, обеспечил себе место на скамье подсудимых в Гааге еще 24 февраля 2022 года. Однако, как выяснилось, в этом деле все не так просто.

На днях в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Международный уголовный суд (МУС) не может возбудить дело против путина за военную агрессию в Украине из-за нератифицированного в Украине и россии Римского устава. Следовательно, кровавый диктатор может избежать наказания за свои преступления.

"Телеграф" обратился к украинским чиновникам и специалистам по международному праву, чтобы выяснить, насколько реален сценарий осуждения высшего военно-политического руководства рф за агрессию против Украины.

Преступление и наказание

По состоянию на 1 февраля 2023 г. в Украине зафиксировано 67 297 военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных россией с начала полномасштабного вторжения. Еще 16 984 дела расследуются под грифом "преступление против национальной безопасности". В магистральном деле по агрессии против Украины фигурируют 636 подозреваемых среди представителей военно-политического руководства страны-агрессора, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Преступления России в Украине

Расследованием этих преступлений занимаются не только украинские следственные органы, но и команда специалистов Международного уголовного суда, направленных на места трагических событий для сбора доказательств и правового сопровождения этого процесса, ведь он должен стать первым шагом к привлечению виновных к ответственности.

Следует отметить, что некоторые из этих дел уже были доведены до суда, а 86 военнослужащих вс рф даже получили приговоры за совершенные преступления, правда, большинство из них были объявлены заочно. Среди них 25 человек осуждены на срок от 10 лет до пожизненного заключения. По состоянию на сегодняшний день из 250 россиян, относительно которых собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений, только 18 находятся под стражей в Украине как военнопленные, пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Офиса Генерального прокурора Украины.

Вадим Шишимарин, осужденный в Украине за нарушение законов войны

Как ни странно, довести до суда дела о военных преступлениях российских солдат и привлечь виновных к ответственности оказалось легче, чем наказать виновных в агрессии против Украины. Несмотря на то, что во втором случае детали "дела" и имена преступников известны не только следствию, но и всему миру, на пути у правосудия стоят бюрократические трудности.

Не всесильный МУС

Международный уголовный суд — орган правосудия, имеющий полномочия осуществлять юрисдикцию в отношении лиц за тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества. Основы функционирования МУС закреплены Римским уставом, ратификация которого позволяет распространить юрисдикцию органа на государство и начать расследование преступлений на его территории.

Россия не только не ратифицировала Римский устав на законодательном уровне, но и отозвала решение о его подписи, что свидетельствует о непризнании юрисдикции МУС на территории страны-агрессора. Украина подписала РУ еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, объясняет адвокат Николай Максимов.

По словам специалиста в сфере права, причиной этого с 2014 года является активное противодействие ратификации со стороны военного руководства Украины, которое опасается, что суд станет рассматривать дела исключительно против украинских военных.

"Ратифицировать Римский устав можно и сейчас, но для этого важно гармонизировать внутреннее украинское законодательство. Также на это необходимо однозначное согласие Верховной Рады Украины", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, адвокат опровергает тезис о невозможности осуждения высшего военно-политического руководства рф за преступление агрессии против Украины исключительно из-за нератифицированного Украиной и россией Римского устава.

"Это не сможет остановить суд от преследования высшего звена военного командования с российской стороны, если МУС соберет достаточно доказательств преступных приказов", — отмечает эксперт.

МУС рассматривает три вида преступлений, совершенных россией на территории Украины

По состоянию на сегодняшний день, согласно нормам Римского устава, Украина сделала два заявления, которыми предоставила юрисдикцию МУС по расследованию трех видов преступлений на территории Украины. Так, прокуроры Международного уголовного суда расследуют в Украине военные преступления, преступления против человечности, а также исследуют наличие признаков геноцида, говорит председатель Комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Денис Маслов. Наиболее очевидное преступление агрессии, которое легче всего доказать, пока не может рассматриваться МУС по нескольким причинам.

"Действительно, чтобы привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство страны-агрессора, по действующим нормам Римского устава, россия должна его ратифицировать. Однако это не единственный путь к правосудию через МУС. Дело может быть рассмотрено в Гааге, если на это будет соответствующее решение Совбеза ООН. Но, учитывая, что россия является его постоянным членом, и имеет право ветировать данное решение, в настоящее время преступление агрессии против Украины в Международном уголовном суде рассматриваться не может", — объясняет нардеп в комментарии "Телеграфу".

Трибуналу быть

Учитывая вышеперечисленные аспекты, Украина инициировала создание специального международного трибунала, который будет иметь юрисдикцию для расследования преступления агрессии против Украины. В начале октября 2022 года Верховная Рада приняла постановление № 8094 об обращении к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, а также Евросоюзу и Совету Европы по формированию соответствующего органа.

По словам Дениса Маслова, для создания специального международного трибунала решение Совбеза ООН не требуется. Он может быть сформирован на основании многостороннего соглашения между государствами, признающими его юрисдикцию через резолюцию Генассамблеи ООН.

Решение о создании органа было поддержано:

Двумя резолюциями Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Двумя резолюциями Европарламента

Декларацией Парламентской Ассамблеи НАТО

Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Резолюция парламента Литовской Республики

Важным аспектом является привлечение к созданию трибунала европейских стран. Это позволит задерживать российских преступников на территории каждого из государств, подпадающих под юрисдикцию трибунала. В настоящее время национальные правоохранительные органы Украины и Офис Генерального прокурора активно работают над сбором материалов, которые лягут в основу дел против высшего военно-политического руководства рф, а также подготовили обвинительные приговоры против владимира путина и других чиновников, участвовавших в организации полномасштабного вторжения в Украину.

По словам посла по особым поручениям МИД Антона Кориневича, механизм работы специального международного трибунала будет создаваться Украиной в сотрудничестве с международными партнерами.

"Сейчас мы находимся на этапе консультаций и поиска наиболее эффективной модели для создания этого органа. Данный процесс начался в конце февраля 2022 года и сегодня мы получили мощную политическую поддержку. Теперь переходим к юридической работе над тем, как эти решения могут быть оформлены. Заработает ли трибунал до конца войны, сказать сложно. Главной задачей сегодня является его создание", — отметил чиновник в комментарии "Телеграфу".