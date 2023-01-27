Росіяни вивезли українських дітей у сумнозвісний "дитячий будинок - концтабір"

Дітей знайшли за фотографіями

росіяни продовжують красти українських дітей З’ясувалося, що щонайменше 14 сиріт було вивезено з Херсона до дитячого будинку Ялинка у тимчасово окупованому Сімферополі.

Журналісти російського видання Верстка встановили місцезнаходження дітей завдяки фотографіям із російської новорічної акції, яку загарбники проводили на окупованих територіях України.

"Верстка" звернула увагу на листи, підготовлені вихователями від імені кількох дітей молодшого віку. 14 листівок було підписано одним почерком — і в кожній згадувалося, що дитина, яка звертається до Діда Морозу, приїхала з Херсона", — пишуть журналісти.

Зазначається, що у 10 з 14 таких листів поточне місцезнаходження сиріт не було вказано або спеціально замазане білим полем. У двох листах говорилося, що дитина приїхала з Херсона до Сімферополя , і ще у двох була вказана також назва дитячого будинку.

Проте всі 14 дітей були сфотографовані в одних і тих же інтер’єрах дитячого будинку "Ялинка", який спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, порушеннями психіки та поведінки, слуху, зору та ВІЛ.

"Живе Влад у Будинку дитини. Його та його друзів привезли з Херсона", — йдеться в одному з таких листів.

На фото показані діти в середньому від двох до п’яти років. У звіті акції "Стань Дідом Морозом" є ще дев’ятьох дітей такого ж віку в кімнатах "Ялинки", у тому числі діти з обмеженими можливостями.

Ще восени минулого року так звана "уповноважена з прав дитини в Криму" Ірина Клюєва розповідала, що в Ялинку "евакуювали" дітей на той момент окупованого Херсона. Крім того, нині покійний колаборант кирилл стремоусів того ж місяця зазначав, що до Криму вивезли 46 дітей-сиріт.

Що відомо про "Ялинку"

У 2020 році в цьому будинку дитини спалахнув справжній скандал через неналежний догляд персоналу за дітьми. Видання пише, що кілька прийомних сімей розповіли, що забирали дітей із "Ялинки" з крайнім ступенем виснаження. Їх просто не годували.

"Тоді в ЗМІ цей дитбудинок назвали концтабором, а умови утримання дітей порівнювали з умовами в Освенцимі", — йдеться у матеріалі.

Зокрема, діти боялися горщика, купання, мали проблеми з м’язами тощо.

Після розголосу ситуації псевдовлади окупованого півострова провели перевірку у закладі та розпочали слідство. Воно продовжується досі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова вказала на серйозні загрози через депортацію українців у Росії.

Також ми повідомляли про те, що депортованих у росію українців змушують свідчити проти ЗСУ та приймати громадянство Росії.