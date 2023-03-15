В оккупированном Крыму сильный пожар: горит непростой объект (фото-видео)

Гигантский столб дыма виднеется за несколько километров

На временно оккупированных территориях продолжается чреда огненных инцидентов. В Крыму уже второй раз за сутки произошел мощный пожар.

Видео с места событий публикуют интернет-паблики.

Инцидент произошел 15 марта в городе Керчь. Согласно предварительной информации, мощное пламя разгорелось совсем не на простом объекте, а на территории бывшего железорудного комбината. И хотя сейчас бывший Камыш-Бурунский железорудный комбинат не работает в сети делают предположение, что его территория могла использоваться оккупантами, как склад военного оборудования или техники.

И действительно, бывшие заводы и комбинаты на оккупированных россиянами территориях часто становятся местом хранения боевой техники. Например, несколько недель назад на Луганщине прогремел мощный взрыв на заводе, где россияне прятали технику и это далеко не первый подобный случай.

Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что в 2,5 километрах от комбината расположен украденный оккупантами судостроительный завод "Залив".

Гигантский столб дыма с места пожара, который поднимается в небо, виднеется за несколько километров.

Стоит отметить, что только вчера, в оккупированном Крыму оккупантам пришлось тушить очередной масштабный пожар. В Симферополе мощно горел склад, площадью тысячу квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали, что в Подмосковье случился мощный пожар на заводе пластика.

Также мы сообщали, что в оккупированном Мелитополе взорвали машину с предателем.