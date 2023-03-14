Искры летели во все стороны: в оккупированном Крыму произошел серьезный пожар (фото, видео)

Недалеко от места возгорания находится деревообрабатывающее предприятие

Во временно оккупированном Крыму продолжается "парад" почти стихийных бедствий — после взрывов на аэродроме "Бельбек" утром 14 марта местным спасателям пришлось тушить масштабный пожар в Симферополе. Сила огня была настолько велика, что зарево было видно за несколько километров от очага огня. Пожар загорелся на одном из складов в Железнодорожном районе города.

Детали инцидента сообщили представители МЧС россии, которые, к сожалению, все еще обслуживают населенный пункт. По их данным, огонь распространился по территории около 1000 квадратных метров. Причина возгорания не сообщается.

Огонь бушевал в одном из складских помещений на улице Западной (ближе к перекрестку с улицей Москалева). Недалеко от очага пожара расположена компания "Станок", которая продает деревообрабатывающие инструменты. Официально об этом не сообщается, но не исключено, что склад мог принадлежать именно ему.

Примерое место пожара в Симферополе на карте

На месте работали 7 пожарных машин и около 30 спасателей. Ликвидировать огонь пришлось около трех часов – первые сообщения о возгорании появились около 3:45, а официально о завершении пожара сообщили в 6:23 (все подано по киевскому времени).

Столб искр был очень большим

На месте работали десятки спасателей

Сведений о пострадавших нет. Также оккупанты не дают никаких объяснений тому, почему пожар вообще произошел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиянам достаточно сильно не везет по поводу пожаров на контролируемых ими территориях. Да, всего несколько дней назад им пришлось тушить масштабное возгорание в Подмосковье — горел завод по производству пластмассы.