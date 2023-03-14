Іскри летіли в усі боки: в окупованому Криму сталася серйозна пожежа (фото, відео)

Неподалік від місця загоряння знаходиться деревообробне підприємство

У тимчасово окупованому Криму продовжується "парад" майже стихійних лих — після вибухів на аеродромі "Бельбек" вранці 14 березня місцевим рятувальникам довелося гасити масштабну пожежу у Сімферополі. Сила вогню була настільки великою, що зарево було видно за кілька кілометрів від осередку вогню. Пожежа зайнялася на одному зі складів у Залізничному районі міста.

Деталі інциденту повідомили представники МНС росії, котрі, на жаль, все ще обслуговують населений пункт. За їхніми даними, вогонь розповсюдився на території близько 1000 квадратних метрів. Причина загоряння не повідомляється.

Вогонь бушував в одному зі складських приміщень на вулиці Западній (ближче до перехрестя з вулицею Москальова). Неподалік від осередку пожежі знаходиться компанія "Станок", котра продає деревообробні інструменти. Офіційно про це не повідомляється, але не виключено, що склад міг належати саме їй.

Приблизна карта місця пожежі у Сімферополі

На місці працювало 7 пожежних машин та близько 30 рятувальників. Ліквідовувати вогонь довелося близько трьох годин — перші повідомлення про загоряння з'явилися близько 3:45, а офіційно про завершення пожежі повідомили о 6:23 (все подано за київським часом).

Стовп іскр був дуже великим

На місці працювали десятки рятувальників

Відомостей про постраждалих немає. Також окупанти не дають жодних пояснень тому, чому пожежа взагалі сталася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіянам досить сильно не щастить щодо пожеж на територіях, які вони контролюють. Так, всього кілька днів тому їм довелося гасити масштабне загоряння в Підмосков'ї — горів завод із виробництва пластмаси.