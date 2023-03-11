Стовп вогню було видно за кілометри: у Підмосков’ї сталася потужна пожежа на заводі пластику (відео)

Про загиблих не повідомляється

У Підмосковному селищі Колюбакіно спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пластику. Зайнявся цех, у ньому завалилася покрівля, площа пожежі — трохи менша за розміри футбольного поля.

Локалізація пожежі сталася о 2:35 (1:35 за Києвом). Площа займання 5 тис. кв. Відкрите горіння ліквідовано, але роботи продовжуються.

Пожежа почалася у будівлі на вулиці Майора Алексєєва. На гасіння пожежі направили 55 осіб та 17 одиниць техніки. Про постраждалих нічого невідомо.

Причина пожежі також не називається, прокуратура росії почала розслідування. Будівля, що горіла, стояла окремо, тому вогонь не перекинувся на інші будівлі. Проте пожежа була дуже вражаючою.

Селище Колюбакіно знаходиться на захід від Москви у Рузькому міському окрузі. Населення – менш як 2,5 тисяч осіб.

Місце пожежі на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про інші загоряння на території росії. З останніх масштабних пожеж — спалах у будівлі МВС росії. Промисловим підприємствам у Підмосков’ї останнім часом не щастить — напередодні в регіоні сталася невідома детонація і спалахнув завод з виробництва коксу.