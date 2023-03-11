Столб огня было видно за километры: в Подмосковье случился мощный пожар на заводе пластика (видео)

Про погибших не сообщается

В Подмосковном поселке Колюбакино вспыхнул пожар на предприятии по производству пластика. Загорелся цех, в нем обрушилась кровля, площадь пожара — чуть меньше размеров футбольного поля.

Локализация пожара произошла в 2:35 (1:35 по Киеву). Площадь возгорания 5 тыс кв.метров. Открытое горение ликвидировано, но работы продолжаются.

Пожар начался в здании на улице Майора Алексеева. На тушение пожара направили 55 человек и 17 единиц техники. Про пострадавших ничего неизвестно.

Причина пожара также не называется, прокуратура рф начала расследование. Горящее здание стояло отдельно, поэтому огонь не перекинулся на другие строения. Однако пожар был весьма впечатляющим.

Поселок Колюбакино находится на запад от Москвы в Рузском городском округе. Население — менее 2,5 тысяч человек.

Место пожара на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал про другие возгорания на территории россии. Из последних масштабных пожаров — возгорание в здании МВД рф. Промышленным предприятиям в Подмосковье в последнее время не везет — накануне в регионе произошла неизвестная детонация и загорелся завод по производству кокса.