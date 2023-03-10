Бизнес на крови: сеть магазинов "Ашан" расширяется в россии

Владельцы компании "Ашан" хотят обеспечить россиян качественными продуктами

Французская компания "Ашан" (Auchan), которая до сих пор не ушла с рынка россии, планирует расширить свою присутствие в стране-агрессоре вдвое. В российских городах планируют открыть сеть магазинов "Мой Ашан".

Об этом сообщает Reuters. Около 90% продукции в новой сети магазинов будет собственными брендами Auchan.

"Ашан Ритейл россия" сообщил, что ассортимент магазинов "Мой Ашан" будет состоять из 900 наименований. В компании заявили, что их цель — обеспечить россиян качественными продуктами по доступным ценам.

Ранее в интервью Journal du Dimanche гендиректор компании Ив Клод заявлял, что Auchan будет обеспечивать выполнение своей главной миссии —"кормить население этих двух стран" (Украины и россии) и хочет сохранить сотрудников. А в феврале 2023 года стало известно, что компания снабжает гуманитраной помощью российских солдат в Украине.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за скандала с гуманитаркой для оккупантов "Ашан" стал героем мемов. В сети начали создавать картинки, указывающие на причастность "Ашана" к российской войне.