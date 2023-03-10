Бізнес на крові: мережа магазинів "Ашан" розширюється у росії

Власники компанії "Ашан" хочуть забезпечити росіян якісними продуктами

Французька компанія "Ашан" (Auchan), яка досі не пішла з ринку росії, планує розширити свою присутність у країні-агресорі вдвічі. У російських містах планують відкрити мережу магазинів "Мій Ашан".

Про це повідомляє Reuters. Близько 90% продукції нової мережі магазинів буде власними брендами Auchan.

"Ашан Рітейл росія" повідомив, що асортимент магазинів "Мій Ашан" складатиметься з 900 найменувань. У компанії заявили, що їхня мета — забезпечити росіян якісними продуктами за доступними цінами.

Раніше в інтерв’ю Journal du Dimanche гендиректор компанії Ів Клод заявляв, що Auchan забезпечуватиме виконання своєї головної місії — "годувати населення цих двох країн" (України та росії) і хоче зберегти співробітників. А в лютому 2023 року стало відомо, що компанія забезпечує гуманітрану допомогу російських солдатів в Україні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через скандал із гуманітаркою для окупантів "Ашан" став героєм мемів. У мережі почали створювати картинки, що вказують на причетність "Ашан" до російської війни.