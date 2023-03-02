Киевские офисы транснациональных групп все чаще входят в открытый конфликт с руководящими штаб-квартирами из-за их решения продолжать работать в России. Владельцы международных компаний вынуждены мириться с нарушением субординации. Ведь на стороне украинцев настроения клиентов и инвесторов.

Украинские филиалы крупнейших транснациональных компаний стали заложниками решений центральных офисов продолжить работу в России. Как выяснил "Бизнес Телеграф", киевские представительства Metro, Auchan, Nestle, RBI и других международных групп активно прессингуют своих зарубежных владельцев, требуя публичных заявлений с осуждением российского вторжения и остановки любых сделок на территории государства-агрессора. Это скрытое непубличное давление не менее чувствительно для владельцев мировых брендов, чем открытое осуждение в мировых СМИ или со стороны политиков. Фактически руководители украинских офисов ведут "партизанскую" бизнес войну против штаб-квартир в интересах своей страны. При этом одновременно они вынуждены отбиваться от атак активистов, пытающихся организовать общеукраинский бойкот брендов, запятнанных сотрудничеством со страной-террористом.

Партизанская война

Открытое несогласие украинского филиала международной компании с политикой материнской структуры — неслыханное нарушение корпоративного этикета. Но в условиях войны это стало не единичными случаями, а общим трендом. СЕО торговой сети Мetro Украина Елена Вдовиченко в своем комментарии для "Бизнес Телеграфа" относительно политики головного офиса достаточно категорична: "С первых дней полномасштабного вторжения России команда "Метро Украина" осуждает агрессию россии на территории нашего государства и открыто обращается к материнской компании с требованием закрыть бизнес в стране-агрессоре. Мы сформулировали четкий запрос и месседж, который неоднократно доносили и продолжаем доносить до штаб-квартиры с помощью публичных и корпоративных каналов коммуникации – официальные письма, обращения в социальных сетях, видео-обращения от сотрудников и HoReCa-клиентов компании, личные контакты и т.д. По состоянию на сегодняшний день Metro AG, к сожалению, продолжает свою работу в России. В то же время, позиция украинской команды Мetro остается неизменной, мы продолжаем борьбу и ежедневно стараемся всеми способами донести свое требование до штаб-квартиры".

Слово "борьба" в заявлении Елены Вдовиченко — не случайность. Похоже, украинские офисы международных компаний действительно воспринимают свой прессинг на штаб-квартиры как доступную им форму действенного противостояния оккупантам. "Мы не разделяем позиции головного офиса – оставаться работать в РФ. Мы продолжаем доносить свою позицию до французского офиса", – сообщила "Бизнес Телеграфу" PR-директор торговой сети Auchan в Украине Елена Орлова. 23 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan Holding в перечень международных спонсоров войны. основанием стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от прекращения финансирования государства-террориста и не закрыла свой бизнес в РФ. Французский офис Ашану по корпоративным каналам получал предупреждение из Киева о такой угрозе, но проигнорировал обращение.

Независимость украинских офисов растет

Главным общим признаком реакции штаб-квартир международных компаний на "партизанщину" со стороны украинских офисов стало придание им максимальной автономности. Это касается как ведения бизнеса, так и публичной позиции в отношении войны. "Мы являемся отдельным юридическим лицом, действующим в соответствии с украинским законодательством и соблюдающим все установленные требования военного положения в Украине. Банк прекратил отношения с клиентами и деньгами, имеющими российское и белорусское происхождение. Мы поддерживаем санкции против страны-агрессора", — этим заявлением PR-директор "Райффайзен Банка Аваль" Виктория Михалевская вынуждена прикрываться от многочисленных обвинений в адрес банка и по отношению к холдингу, который продолжает работу в России. При этом украинском офисе Райфайзена все настроены очень патриотично.

Важным ограничением, которое штаб-квартиры доносят до своих филиалов как в Украине, так и в России, запрет на прямую поддержку непосредственных участников войны. Таким образом, бизнес страхуется от санкций кремля с одной стороны, а также Киева и наших западных союзников — с другой. Кредитные каникулы для российских военных стоили Raiffeisen Bank International (PBI) начала санкционного расследования со стороны Министерства финансов США, которое сейчас продолжается. Сам факт начала расследования привел к открытому беспокойству инвесторов и даже акционеров группы, указывающих, что выход из России — прежде всего вопрос морали.

Проукраинские пикеты возле центрального офиса Raiffeisen Bank International в Вене стали обычным явлением

Auchan Holding, тем временем, попал в серию подобных скандалов. Один из бывших сотрудников группы в России обвинил ее в отправке гуманитарной помощи военнослужащим армии России при поддержке мэрии Санкт-Петербурга, а в Самаре в одном из магазинов Auchan работал волонтерский пункт для сбора помощи военным. В заявлении 17 февраля с опровержением своей причастности к этим скандалам, Auchan Retail избежал прямого осуждения агрессии россии против Украины.

Легко заметить, что в своих программах гуманитарной помощи международные компании в Украине пытаются избегать прямой публичной помощи ВСУ. Определенные исключения из этого правила, очевидно, заслуга "партизанской" деятельности украинских офисов, вопреки ограничениям со стороны штаб-квартир. К примеру, компания Nestlé Украина сообщила "Бизнес Телеграфу", расположенный во Львове реабилитационный центр "Unbroken", который обеспечивает протезирование, физическую и психологическую реабилитацию, предоставляет услуги не только гражданским украинцам, но и военным. Мetro Украина также сообщила, что поставляет товары в поддержку Вооруженных сил Украины.

Владелец Auchan Holding Жерар Мюлье постоянно получает от украинского офиса своей компании письма с требованием прекратить работу сети в России.

Общественное осуждение бьет и по патриотическому бизнесу

Впрочем, патриотические настроения украинских офисов международных компаний не защищает их от агрессивных акций протеста. Бизнес-центры, где расположены филиалы – постоянное место митингов и политических перфомансов. Так украинцы выражают свое отношение к страусиной политике транснационального бизнеса, не ушедшего из России. Директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк – один из организаторов таких акций протеста. У офиса Metro в Киеве он большими красными буквами написал "Буча", возле Auchan – разместил большой плакат с разбомбленными домами и убитыми людьми, возле офиса Nestle – сделал надпись "Дети" и принес фото разбомбленных школ.

Николай Давидюк считает, что его акции будут влиять прежде всего на материнские компании, хотя значительный резонанс они имеют среди потребителей этих брендов в Украине. "Я думаю, что глобальные компании, работающие в России, должны понести ту же ответственность, которую понесли бренды, поддерживавшие гитлеровский режим — и Lufthansa, и Hugo Boss были запрещены на очень долгое время и не могли проводить коммерческую деятельность. Аналогичные истории должны произойти с теми компаниями, которые не покинули рынок России. Они должны быть нерукопожатыми и подвергаться санкциям и большому количеству ограничений", — считает политолог и активист.

В то же время Николай Давыдюк убежден, что к украинским офисам компаний, которые остались работать в России, следует относиться иначе: "Украинские офисы стали заложниками поведения материнских компаний. Не нужно внедрять санкции против них, потому что часто они проявляют патриотизм, поддерживают ВСУ, оказывают гуманитарную помощь, открывают офисы на деоккупированных территориях и помогают их восстанавливать. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы запретить офисам глобальных компаний работать в России".

Тем временем на PR-рынке появились предложения представителей международных организаций активистов, которые по заказу конкурента готовы устроить массированную атаку на любую международную компанию, представленную в России. Предложение включает в себя пикетирование офисов, массированную атаку в прессе, а также обращение от членов парламента европейских стран с категорическими требованиями уйти из государства-агрессора.

В таких условиях украинским офисам транснациональных групп, чьи работники настроены преимущественно очень патриотично, остается продолжить "партизанскую борьбу". На конференциях и в комментариях прессе руководители киевских филиалов могут быть корректными, но в неофициальном общении не скрывают раздражение политикой зарубежных владельцев. Это не спасает компании от общественного порицания на уровне потребителей, но сохраняет уважение в деловых кругах.